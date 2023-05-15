В Гааге создадут реестр разрушений, причиненных войсками РФ во время обстрелов Украины — фон дер Ляйен 15 мая, 14:56 Ракетный удар РФ по жилой многоэтажке в Умани (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via Reuters)

В Гааге создадут специальный Реестр разрушений, чтобы фиксировать ущерб, который войска РФ нанесли Украине с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге в Брюсселе.

«В Рейкьявике мы обсудим как привлечь Россию к ответственности. Я поддерживаю создание трибунала, чтобы привести российские преступления агрессии в суд. Мы также решим в отношении создания в Гааге реестра разрушений», — отметила она.

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Фон дер Ляйен добавила, что это будет первый шаг, «но очень хороший» по направлению российской компенсации.

17 июля 2022 года правительство Нидерландов поддержало предложение Украины создать международный Реестр ущерба, причиненного российской агрессией.

Министр юстиции Денис Малюська подчеркнул, что для компенсации ущерба страной-агрессором все убытки нужно тщательно задокументировать и оценить.

О необходимости создания Реестра ущерба было отдельно сказано в резолюции Генассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года, которая касалась необходимости создания международного механизма возмещения ущерба в результате противоправных действий России против Украины.