«Немыслимые зверства армии РФ». Спикер парламента Молдовы прибыл в Украину и посетил Бучу 4 мая, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Буча стала первым городом, который посетили представители парламента Молдовы (Фото:Carp Lilian/Facebook)

В среду, 4 мая, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу прибыл в Украину с визитом на фоне полномасштабного вторжения России.

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Его визит начался с посещения Бучи Киевской области, где российские оккупанты совершали военные преступления.

«Официальный визит в Украину начался с города Буча, одного из населенных пунктов в пригороде Киева, подвергшихся немыслимым зверствам со стороны российской армии», — написал он в своем Facebook.

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Гросу добавил, что эта война должна быть остановлена, а военные преступления расследованы и наказаны.

Вместе со спикером парламента Молдовы Бучу посетил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.



Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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