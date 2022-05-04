«Немыслимые зверства армии РФ». Спикер парламента Молдовы прибыл в Украину и посетил Бучу

4 мая, 16:35
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Буча стала первым городом, который посетили представители парламента Молдовы (Фото:Carp Lilian/Facebook)

Буча стала первым городом, который посетили представители парламента Молдовы (Фото:Carp Lilian/Facebook)

В среду, 4 мая, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу прибыл в Украину с визитом на фоне полномасштабного вторжения России.

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Его визит начался с посещения Бучи Киевской области, где российские оккупанты совершали военные преступления.

«Официальный визит в Украину начался с города Буча, одного из населенных пунктов в пригороде Киева, подвергшихся немыслимым зверствам со стороны российской армии», — написал он в своем Facebook.

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Гросу добавил, что эта война должна быть остановлена, а военные преступления расследованы и наказаны.

https://www.facebook.com/carp.lilian/posts/5044870575589852

Вместе со спикером парламента Молдовы Бучу посетил глава парламентской комиссии по национальной безопасности Лилиан Карп.

https://www.facebook.com/igorgrosupentrumoldova/posts/394617912677115

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Молдова Буча Война России против Украины

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