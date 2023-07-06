Политолог заявил о повышенной ядерной угрозе со стороны России в ближайшие дни — кто может уменьшить риски

6 июля, 19:54
NV Премиум
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Спутниковый снимок Запорожской АЭС, 5 июля 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Спутниковый снимок Запорожской АЭС, 5 июля 2023 года (Фото:Planet Labs PBC/Handout via REUTERS)

Политолог Алексей Кошель в интервью Radio NV заявил о повышенной ядерной опасности со стороны России в ближайшие дни.

«Сейчас на самом деле у нас есть несколько чрезвычайно критических дней до Вильнюсского саммита, потому что, если Путин решится на те или иные действия с использованием ядерного оружия, то они могли бы… Если он полностью сойдет с катушек, то высока вероятность, что это может произойти. в ближайшее время… В ближайшее время. И меня больше всего беспокоят даже не заявления Вашингтона или Брюсселя, а те заявления, которые звучат из Москвы», — сказал Кошель в интервью Radio NV.

Видео дня

Политолог обратил внимание на несколько российских заявлений в последние дни о том, что Украина якобы может использовать провокацию с ядерным оружием.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Ядерная угроза Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV Саммит НАТО в Вильнюсе

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