Все в руках США. Как Украина сможет уничтожить сухопутный мост РФ в Крым — Хербст 23 марта, 16:00 Мужчина устанавливает советский флаг на фоне Крымского моста, 14 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью Radio NV объяснил, почему уничтожение Украиной сухопутного российского моста в Крым зависит от США.

В эфире Radio NV Хербст напомнил, что часто выступает с критикой администрации президента США за то, что она слишком медленно и слишком несмело отправляет Украине необходимую военную технику.

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Экс-посол США в Украине привел пример отправки в Украину танков Abrams, которые, согласно первоначальному плану, должны были поступить только в следующем году, а после решения ускорить отправку должны поступить осенью.