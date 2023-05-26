Украина должна получить оружие, которое станет решающим на поле боя — бывший командующий сил НАТО в Европе 26 мая, 13:44 Учения украинских военных в Донецкой области, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

США должны предоставить Украине все необходимые средства для победы в войне, а президент России Путин должен увидеть, что США и НАТО не запуганы, подчеркнул верховный главнокомандующий Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе в 1997—2000 годах генерал Уэсли Кларк во время 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности.

«Я восхищаюсь мужеством и храбростью украинцев в Вооруженных Силах… Украинские военные должны доказать Путину, что он проигрывает», — сказал генерал.

По мнению Уэсли Кларка, саммит НАТО в Вильнюсе дает цивилизованному миру огромный шанс поддержать Украину, «чтобы она сохранила свою территориальную целостность, и привлечь к ответственности военных преступников».

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«Это означает, что Украине нужно предоставить средства, которые будут решающими на поле боя. Не несколько самолетов или несколько артиллерийских систем, а необходимо обеспечить украинцев всем необходимым для того, чтобы победить и не проиграть в войне», — заявил он.

Уэсли Кларк подчеркнул, что война в Украине, как и любой конфликт, должна завершиться.

«Работа по членству в НАТО должна осуществляться шаг за шагом. И поэтому США должны предоставить Украине все необходимые средства как можно скорее, все, что предлагают новые технологии. Господин Путин должен увидеть, что США и НАТО не запуганы, нет ниши для переговоров», — сказал он.

«Надо четко и конкретно поставить вопрос, что Украина должна стать членом НАТО в ближайшие шесть месяцев. Тогда Путин сможет это понять. Впереди будет сложная борьба, но американцы вас поддержат, и мы будем это делать столько, сколько нужно. Мы восхищены храбростью и полной преданностью украинцев этой борьбе», — резюмировал он.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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