Беларусь предоставляла свою территорию для удерживания украинских военнопленных — белорусская журналистка 25 мая, 20:08 Учения украинских военных неподалеку от границы с Беларусью, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Белорусская журналистка, главный редактор сайта Хартия'97 Наталья Радина в интервью Radio NV заявила, что Беларусь предоставляла свою территорию для удерживания украинских военнопленных.

«У нас была информация о том, что на территории Беларуси размещались лагеря для украинских военнопленных. Эту информацию тщательно скрывала власть. Но на самом деле были подтверждения. Нам сообщали источники, что украинские военнопленные находятся на территории Беларуси. Да, впоследствии их переправляли в Россию. Но первое время они там находились», — заявила Радина в эфире Radio NV.

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Она добавила, что не может назвать точное количество украинских пленных, которые находились в Беларуси, «но то, что Беларусь предоставляла свою территорию для этих лагерей, это правда».

«Факт похищения детей, вывоз их в Беларусь, размещение лагерей для военнопленных — это говорит о том, что Беларусь полностью участвует в этой войне», — подчеркнула журналистка.

В апреле 2022 года сообщалось, что бойцы Национальной гвардии Украины, которые охраняли Чернобыльскую АЭС и были захвачены российскими оккупантами 24 февраля 2022 года, вероятно, находятся на территории РФ и Беларуси.

Об этом сообщала омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на жену одного из пленных.

Отмечалось, что украинских пленных, вероятно, вывезли в Смоленск (РФ) и Брагин (Беларусь).

«Пленных морят голодом и не дают воды. Пока ничего не известно об их состоянии здоровья», — заявляла Денисова.

