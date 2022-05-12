Украинцы получили награду The Atlantic Council За выдающееся лидерство, Зеленский назвал решение «правильным и справедливым» 12 мая, 10:09 Цей матеріал також доступний українською Весь украинский народ удостоился награды за борьбы с РФ (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Украинский народ, который отстаивает свою свободу в борьбе с российскими оккупантами, получил награду The Atlantic Council За выдающееся лидерство.

«Мы вместе с героями Украины — матерями и отцами, сыновьями и дочерьми, молодыми и пожилыми, живыми и погибшими — сегодня и в грядущие дни. Вместе со всем миром мы присоединяемся к их гордому лозунгу: Слава Україні! Героям Слава! Слава Украине! Слава ее героям!», — отметили на церемонии награждения.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил на мероприятии с речью после объявления о награде.

«От имени всех украинцев я благодарю вас за эту награду. Удостоить ее весь украинский народ правильно и справедливо, ведь мужество — это наша национальная черта характера. Сегодня весь мир видит это и восхищается героизмом украинцев», — сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что за смелостью и мудростью украинского народа стоят тысячи реальных историй, имен и подвигов.

«Мир должен слышать и знать о них, иметь об украинском народе четкое представление и понимание. В первую очередь, мы — народ лучших защитников. Это наши Сухопутные войска, Воздушные и Военно-Морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы специальных операций, Нацгвардия, разведка, пограничники, бойцы территориальной обороны», — добавил он.

Зеленский рассказал о военных, которые погибли, защищая страну от войск РФ после полномасштабного вторжения. Он также вспомнил защитников острова Змеиный и Мариуполя, а также медиков, украинских детей и предпринимателей, которые держат экономический фронт.

«Не бойтесь и приезжайте в Украину. Услышьте еще тысячи подобных историй о нас, об украинцах. Посмотрите в их смелые глаза, пожмите их крепкие руки, и вы увидите, что они делают все это не ради славы, что им нужны не только награды, но конкретная помощь и конкретная поддержка», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 12 мая — 78-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление.

22 апреля в РФ заявили, что во время «второй фазы» войны против Украины планируется полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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