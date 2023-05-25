Премьер-министр Молдовы заявил, что Украина защищает стабильность во всем регионе 25 мая, 16:27 Дорин Речан рассказал, что лично посещал Бучу через месяц после освобождения и видел последствия российской оккупации (Фото:Кадр відео Open Ukraine via YouTube)

Премьер-министр Республики Молдова Дорин Речан выразил благодарность и солидарность украинскому народу за защиту Молдовы, всей Европы и существующей системы ценностей во время 15-го ежегодного Киевского Форума по безопасности.

«Мы чрезвычайно благодарны украинцам, которые обеспечивают мир и стабильность в регионе. Мы разделяем 1200 километров общей границы, и поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы присоединились к усилиям по поддержке Украины противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», — сказал Дорин Речан.

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Премьер-министр рассказал, что лично посещал Бучу как советник по вопросам национальной безопасности и обороны президента Молдовы Майи Санду через месяц после освобождения города и собственными глазами видел последствия российской оккупации.

«Это наглядно показало эту безосновательную жестокость с их стороны», — подчеркнул премьер.

Дорин Речан добавил, что Молдова поддерживает формулу мира Президента Украины, которая включает шаги для комплексного завершения войны. Кроме того, по его словам, Молдова поддержала создание специального трибунала для наказания военных преступников.

«Мы также присоединились к международному сообществу по созданию реестра нанесенного ущерба. Молдова будет поддерживать Украину и те регионы, которые пострадали от войны, и мы пытаемся найти новые ресурсы, чтобы расширить нашу поддержку и солидарность», — подытожил политик.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.

