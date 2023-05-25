Украина уже выполнила ПДЧ по вступлению в НАТО на поле боя — вице-председательница крупнейшей партии Европы 25 мая, 19:44 Украинские военные на фоне Града неподалеку от Бахмута, 19 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Членство Украины в НАТО может обеспечить мир на всем европейском континенте, а План действий по членству в НАТО Украина уже выполнила на поле боя.

Об этом заявила депутатка Европейского парламента, вице-председательница Европейской народной партии Раса Юкневичене во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.

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По ее словам, НАТО для Украины — это часть стратегии устойчивого и длительного мира в Европе.

Юкневичене отметила, что достичь мира можно и через определенные договоренности, переговоры с Кремлем или через посредничество, но такой мир не будет длительным — это будет лишь краткосрочное перемирие.

«Совершенно очевидно, что в прошлом году Путин проиграл главную свою битву под Киевом, и это было началом конца режима Путина в Кремле. Конечно, долгая дорога впереди, пока этому режиму придет конец, но для меня это очевидно: членство Украины в НАТО обеспечит длительный мир на европейском континенте», — сказала она.

Вице-председательница ЕНП добавила, что до 2014 года внутри украинского общества не было консенсуса относительно того, должна ли Украина вступать в Альянс. Однако сейчас главная борьба за эту идею направлена на Запад.

«Европа нуждается в Украине, и мы должны попросить Украину согласиться быть частью Европы. Вооруженные Силы Украины сильнейшие в Европе, и ПДЧ Украина выполнила на поле боя. Она сделала даже больше, чем то, что предусматривает план действий по членству в НАТО. Американские Patriot сбивают российские Кинжалы. Страна не просто выполнила план действий, она превысила требования ПДЧ», — подчеркнула она.

Раса Юкневичене также считает, что членство Украины в Альянсе может помочь «постпутинской трансформации России в нормальное общество».

«Конечно мы должны обеспечивать сдерживание, сдерживание и сдерживание всеми возможными путями. Даже в моей стране мало кто верит, что Россия может быть другой, чем она есть. Но я верю в это, почему нет?», — сказала она.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

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