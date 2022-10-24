У РФ достаточно ресурсов для длительной войны против Украины, Западу нельзя расслабляться — глава МИД Латвии 24 октября, 13:04 Ринкевич призвал Запад не расслабляться и продолжать поддерживать Украину (Фото:Edgars Rinkevics/Facebook)

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что у России достаточно ресурсов для ведения длительной войны против Украины, поэтому важно, чтобы Запад не расслаблялся и продолжал поддерживать Киев.

Об этом он сказал в эфире латвийского телеканала LTV, пишет Delfi.

По его словам, от Кремля можно ожидать любых сценариев, зная, что ситуация вокруг Херсона складывается неблагоприятно для РФ.

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Ринкевич также подчеркнул, что сейчас важно оказывать военную и финансовую помощь, чтобы помочь Украине «пережить зиму и восстановить разрушенную российскими оккупантами гражданскую инфраструктуру.

Глава МИД Латвии также оценил подозрительные телефонные звонки министра обороны РФ Сергея Шойгу и его заявления о «грязной бомбе» как возможную подготовку РФ к провокациям. По мнению Ринкевича, это также может быть попыткой отвлечь внимание от атак РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

Войска РФ также продолжают наносить удары по объектам критической и энергетической инфраструктуры Украины.

22 октября Россия атаковала инфраструктуру в центре и на западе Украины. В частности, известно об ударах по объектам энергетики в Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Одесской областях.

Масштаб повреждений от ударов по объектам энергетики сопоставим или может превышать последствия атаки 10—12 октября.