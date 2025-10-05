В ближайшие месяцы война России против Украины может перейти в более интенсивную фазу, после чего может появиться окно возможностей для дипломатического урегулирования.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.



«Сейчас обе стороны действительно усиливают подготовку. Бои становятся все более интенсивными. Сегодня снова произошли бомбардировки, и они продолжаются», — сказал Фидан.

По его словам, и Россия, и Украина стараются не демонстрировать слабость, что лишь углубляет конфликт и увеличивает количество жертв.

«Каждая сторона направляет сигнал другой: если понадобится, я готов сражаться, у меня есть воля, решимость и ресурсы. Поэтому подумай о себе», — отметил министр, назвав такую логику типичной для военных стратегий.

Глава турецкого МИД сообщил, что Анкара поддерживает постоянный диалог с Вашингтоном, Москвой и Киевом.

По его мнению, после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске позиции сторон стали более понятными, однако ключевым камнем преткновения остается вопрос контроля над 25−30% территории Донецкой области.

«Россия стремится занять этот регион. Киев настаивает, что эта территория имеет ключевое значение для нашей целостности и мы не можем уступить ее без боя», — пояснил Фидан.

Он подчеркнул, что Москва готова продолжать войну, пока не достигнет этой цели, тогда как Киев считает уступки опасным сигналом, который лишь спровоцирует дальнейшую агрессию.

По итогам консультаций с представителями США и Европы, турецкий министр отметил, что переговорный прорыв возможен в течение нескольких месяцев, и «проблема уже четко обозначена».

«В Анкаре рассматривают различные варианты компромиссных решений, которые могли бы сблизить стороны», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что устал от бесконечных переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, что, по словам экспертов, может свидетельствовать об изменении подхода Вашингтона к поиску мирного решения.