Больше не «мир превыше всего». Турция изменила позицию по войне в Украине — посол 13 января, 20:28 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Sputnik/Alexander Demyanchuk/Pool via REUTERS)

Турция изменила подход к полномасштабной войне против Украины и сейчас четко выступает за восстановление территориальной целостности Украины. Об этом заявил посол Украины в Анкаре Василий Боднар в интервью Укринформу, опубликованному в пятницу, 13 января.

Боднар сказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция прилагает большие усилия для «мирного урегулирования».



«Начиналось все с подходов о гуманитарных перемириях, „мир превыше всего“, а сейчас в позиции Турции четко просматривается позиция о необходимости соблюдения принципа территориальной целостности Украины. Последние заявления официальных представителей турецкой стороны четко свидетельствуют о понимании необходимости освобождения всех украинских территорий», — подчеркнул он.

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По словам дипломата, именно «в этом контексте» Турция предлагала России начать прекращение огня, которое, по ее мнению могло бы стать основанием для вывода войск с территории Украины.

«Это попытка поиска путей к диалогу, но никак не навязывание позиции. Это одно из предложений страны-посредника», — считает Боднар.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима Путиным 5 января призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня. В этот же день Путин объявил о «прекращении огня», которое якобы должно было продолжаться с 12:00 6 января до 24:00 7 января и которого российские оккупанты не придерживались, продолжая обстрелы украинских городов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист хочет, прикрываясь Рождеством, подогнать свою технику и солдат ближе к украинским позициям.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал предложение турецкой стороны, сказав, что российский диктатор хотел именно этого.

«Вы „прекратили огонь“, и дальше что? И они стоят себе. И дальше что? В чем смысл турецкого предложения?.. Путин же этого и хочет — получить оперативную паузу. Он „прекратил огонь“, Турция начинает говорить: „Смотрите, он же прекратил огонь, и вы тоже прекратите огонь“. Будет оперативная пауза, за которую Россия пройдет этапы апгрейда своей странной мобилизационной армии», — объяснил он.