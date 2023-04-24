Польша, Чехия и Словакия поддержали гарантии безопасности Украины для ее вступления в НАТО 24 апреля, 20:01 Поврежденный российским обстрелом жилой дом в Изюме Харьковской области, 21 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Кроме политическх заверений, нужно быть готовыми предоставить гарантии безопасности Украине, которые не позволят ей превратиться в «серую зону», говорится в статье премьер-министров Польши, Чехии и Словакии Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы и Эдуарда Гегера в журнале Foreign Affair.



«Не рано планировать послевоенные гарантии безопасности Украины. В Украине не будет инвестиций и устойчивого восстановления, если она не сможет защитить себя от будущей агрессии», — говорится в статье.

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Премьеры подчеркнули, что на предстоящем саммите в Вильнюсе НАТО придется ответить «на трудные, но неизбежные вопросы» о будущем Альянса, включая его отношения с Украиной и его будущую стратегию в отношении России.

«В 2008 году союзники решили, что будущее Украины (наряду с Грузией) должно предполагать членство в НАТО. Настало время Альянсу проложить четкий и заслуживающий доверия путь членства Украины, если и когда Киев пожелает, и когда позволят условия. А до тех пор мы должны быть готовы предоставить гарантии безопасности, помимо политических заверений, которые не позволят Украине раз и навсегда превратиться в серую зону. Серые зоны создают возможности для авторитарных режимов сеять нестабильность и усиливать напряженность», — сказано в материале.

Также премьеры заявили, что «давний двухвекторный подход» к России, включающий сдерживание и диалог, «нуждается в обновлении».

«Разговор со стеной не изменит поведения россиян. Столкнувшись с прекращением диалога, НАТО, как военно-политический союз, должен быть готов корректировать свою стратегию на ходу», — говорится в тексте.

Премьеры отмечают, что решимость в поддержке Украины также поможет сдержать агрессию в других частях мира, послав сигнал о том, что «тираны не будут умиротворены, будь то в Европе, Азии или где-либо еще».

«Словом, мир может наступить только на условиях Украины. Замораживание конфликтов — излюбленный способ России выиграть время, делая вид, что она положила конец войне, которую сама же и начала. Замороженный конфликт не принесет стабильности и не улучшит безопасность или экономические условия в долгосрочной перспективе», — заявили также главы правительств.

По мнению главы ОО Украина в НАТО Юрия Романюка, Украина в первую оередь нуждается в гарантиях безопасности со стороны США и Великобритании, а также Польши.

19 февраля 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что союзники по НАТО должны завершить работу над гарантиями безопасности для Украины до встречи лидеров Альянса на саммите в июле этого года.

Во время визита в Украину 20 апреля 2023 года генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что вопрос гарантий безопасности для Украины будет важен на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.