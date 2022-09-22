«Не успокоимся, пока Украина не победит». Трасс заявила, что Британия сохранит или увеличит военную помощь Киеву

22 сентября, 10:44
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В своей первой речи на Генассамблее ООН на посту премьера Британии Лиз Трасс вспомнила об Украине (Фото:Toby Melville/Pool/Reuters)

В своей первой речи на Генассамблее ООН на посту премьера Британии Лиз Трасс вспомнила об Украине (Фото:Toby Melville/Pool/Reuters)

Британия сохранит или увеличит военную помощь Украине на фоне борьбы ВСУ с войсками РФ.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс во время своего первого на этом посту выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

«В этот решающий момент конфликта я обещаю, что мы сохраним или увеличим нашу военную поддержку Украине столько, сколько потребуется. Пока я говорю это, в Украину прибывает новое британское оружие, включая новые ракеты для MLRS», — сказала она.

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Премьер Британии добавила, что Лондон не успокоится, пока Украина не победит.

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«Мы не успокоимся, пока Украина не получит победу», — сказала она.

Трасс также добавила, что никто не угрожал России и обвинила российского диктатора Владимира Путина в «бряцании оружием». Она подчеркнула, что в мире продолжается борьба между автократиями и демократиями.

https://www.youtube.com/watch?v=XT_Dd-mg-Js

Ранее на Даунинг-стрит заявляли, что Британия стала вторым по величине военным донором для Украины, выделив 2,3 млрд фунтов стерлингов в 2022 году. Британия оказывает Украине военную и финансовую поддержку с начала полномасштабного вторжения России.

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На территории страны также обучают украинских военных, подготовку прошли уже более 5000 военнослужащих.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Великобритания Военная помощь Лиз Трасс Война России против Украины

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