Когда в глобальной житнице война. События в Украине не только тормозят мировую экономику, но и переориентируют ее — обзор иностранных СМИ
Запорожским аграриям, которые в апреле начали посевную, приходится выходить на поля после саперов и в бронежилетах (Фото:Укрінформ)
Война в Украине тормозит рост мирового ВВП, несет угрозу продовольственной безопасности и даже бьет по глобализации. Иностранные СМИ анализируют всестороннее влияние российской агрессии на мировую экономику.
Война в Украине заставляет международных аналитиков делать более пессимистичные прогнозы развития мировой экономики, констатирует американская газета The New York Times. Так, на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои ожидания относительно роста глобальной экономики с прогнозируемых в январе 4,4% до 3,6%. В 2021 году этот показатель составил 6,1%.
Война влечет за собой глобальные перебои в поставках энергоносителей, продовольствия и сырья. Перебои в поставках российских нефти, газа и металлов, а также в украинском экспорте пшеницы и кукурузы будут распространяться на товарные рынки и всю мировую экономику «как сейсмические волны», предупреждает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. По его словам, траектория глобальной экономики будет зависеть от того, как будет разворачиваться война, и от размаха санкций, которые США и их союзники в Европе и Азии вводят против России. Мировые политики ломают голову над тем, как продолжить давление на Москву и одновременно поддержать экономическое восстановление и защитить бедное население планеты от роста цен.
По подсчетам МВФ, уровень инфляции в этом году может вырасти до 5,7% в странах с развитой экономикой и до 8,7% в развивающихся. Высокая инфляция вместе с другими факторами способна усилить неравенство и бедность, предупреждают во Всемирном банке.
«Меня очень беспокоят развивающиеся страны, — заявил на этой неделе президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. — Они сталкиваются с внезапным повышением цен на энергию, удобрения и продукты питания, а также с вероятностью роста процентных ставок. Каждый [из этих факторов] сильно по ним бьет».
Безусловно, наихудшие экономические последствия война будет иметь для Украины и России. По прогнозам МВФ, в текущем году украинская экономика сократится на 35%, а российская — на 8,5%.
Тем временем мировая торговля в этом году вырастет лишь на 3% вместо ранее ожидаемых 4,7%, прогнозируют во Всемирной торговой организации (ВТО). В зависимости от развертывания пандемии и войны в Украине, этот показатель может колебаться от 0,5% до 5,5%.
«Экономический отголосок этого конфликта распространится далеко за пределы Украины, — подчеркивает гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. — Пока очевидно, что двойной удар пандемии и войны нарушил цепочки поставок, усилил инфляционное давление и снизил ожидания роста производства и торговли».
Ухудшение глобальной экономической ситуации может привести не только к удорожанию продуктов питания, но и к общественным беспорядкам в бедных странах, добавляет интернет-ресурс американского телеканала CNBC.
В Европе последствия войны в Украине уже сегодня тормозят экономическое развитие, подчеркивает Яри Штэн, главный европейский экономист Goldman Sachs. По его словам, экономика еврозоны замедляется довольно быстро из-за «намного более высокой инфляции, которая начинает влиять на доходы и потребление». Кроме того, чувствуется влияние, которое оказывают на производителей цены на энергоносители и сбои в цепочках снабжения.
Под угрозой глобальная продовольственная безопасность, предупреждают аналитики. Ведь Украина и Россия принадлежат к небольшой группе глобальных «житниц» — крупных производителей пищевых продуктов, и играют крайне важную роль не только как экспортеры основных продуктов питания, но и как одни из основных поставщиков удобрений.
«Существует шесть житниц, которые вместе поставляют примерно 60-70% всех сельскохозяйственных товаров в мире, — подсчитывает Николас Денис, партнер консалтинговой компании McKinsey. — На украинско-российский регион приходится около 30% мирового экспорта пшеницы и 65% [экспорта] подсолнечника; при том, что эти рынки становятся все более тесными и взаимосвязанными, [даже] незначительный сбой в поставках оказывает определенное влияние на цены».
Безусловно, глубина влияния на мировую экономику будет зависеть от того, как долго будет длиться война и от масштаба разрушений, которые она повлечет за собой. Но прогнозы, к сожалению, неутешительны. Несмотря на международные санкции против жизненно важных секторов экономики России, нет никаких признаков того, что это государство в ближайшее время готово уступить. По мнению аналитиков, санкции вряд ли удержат российского диктатора Владимира Путина от реализации его намерений в отношении Украины.
На фоне удара, который агрессия России нанесла по мировому экономическому порядку, широкое обсуждение получил еще один вопрос: забьет ли этот конфликт гвоздь в гроб глобализации, пишет саудовская англоязычная газета Arab News. Как привыкли считать на Западе, глобализация является краеугольным камнем международного порядка, основанного на правилах. В глобализированном мире страны не вступают в войну, поскольку связаны торговыми и финансовыми связями; для них глобализация не только предотвращает конфликты, но и создает среду сотрудничества и мира, считают сторонники этой идеи.
Некоторые из них предполагают, что война в Украине нанесет серьезный удар по глобализации. Так, Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии и колумнист американской газеты The New York Times, видит причину для беспокойства из-за «экономического повторения 1914 года — года, который завершил то, что некоторые экономисты называют первой волной глобализации». Он прогнозирует очередную волну деглобализации.
Еще до начала войны в Украине США и Китай работали над поддержкой отечественных производителей и уменьшением зависимости собственных экономик от иностранных товаров. Теперь пандемия коронавируса и агрессия России могут стать для инвесторов и компаний уроком о том, что низкая стоимость и эффективность не способны конкурировать с надежностью и безопасностью.
Впрочем, сторонники глобализации убеждены, что нынешние процессы не ее конец, а лишь перестройка под новый порядок. Они утверждают, что взаимосвязанный мир никогда не вернется к фрагментированным экономическим блокам прошлого, поскольку экономические выгоды глобализации – незаменимы.
Как бы то ни было, мы видим рассвет новой эры и трансформации, резюмирует издание. Эта трансформация, вызванная влиянием двух основных разрушительных событий нашего времени — пандемии и войны в Европе, переориентирует мировую экономику и приведет к новому экономическому порядку.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.