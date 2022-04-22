Когда в глобальной житнице война. События в Украине не только тормозят мировую экономику, но и переориентируют ее — обзор иностранных СМИ 22 апреля, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Запорожским аграриям, которые в апреле начали посевную, приходится выходить на поля после саперов и в бронежилетах (Фото:Укрінформ)

Война в Украине тормозит рост мирового ВВП, несет угрозу продовольственной безопасности и даже бьет по глобализации. Иностранные СМИ анализируют всестороннее влияние российской агрессии на мировую экономику.

Война в Украине заставляет международных аналитиков делать более пессимистичные прогнозы развития мировой экономики, констатирует американская газета The New York Times . Так, на этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) снизил свои ожидания относительно роста глобальной экономики с прогнозируемых в январе 4,4% до 3,6%. В 2021 году этот показатель составил 6,1%.

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Война влечет за собой глобальные перебои в поставках энергоносителей, продовольствия и сырья. Перебои в поставках российских нефти, газа и металлов, а также в украинском экспорте пшеницы и кукурузы будут распространяться на товарные рынки и всю мировую экономику «как сейсмические волны», предупреждает главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша. По его словам, траектория глобальной экономики будет зависеть от того, как будет разворачиваться война, и от размаха санкций, которые США и их союзники в Европе и Азии вводят против России. Мировые политики ломают голову над тем, как продолжить давление на Москву и одновременно поддержать экономическое восстановление и защитить бедное население планеты от роста цен.

По подсчетам МВФ, уровень инфляции в этом году может вырасти до 5,7% в странах с развитой экономикой и до 8,7% в развивающихся. Высокая инфляция вместе с другими факторами способна усилить неравенство и бедность, предупреждают во Всемирном банке.

«Меня очень беспокоят развивающиеся страны, — заявил на этой неделе президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. — Они сталкиваются с внезапным повышением цен на энергию, удобрения и продукты питания, а также с вероятностью роста процентных ставок. Каждый [из этих факторов] сильно по ним бьет».

Безусловно, наихудшие экономические последствия война будет иметь для Украины и России. По прогнозам МВФ, в текущем году украинская экономика сократится на 35%, а российская — на 8,5%.

Тем временем мировая торговля в этом году вырастет лишь на 3% вместо ранее ожидаемых 4,7%, прогнозируют во Всемирной торговой организации (ВТО). В зависимости от развертывания пандемии и войны в Украине, этот показатель может колебаться от 0,5% до 5,5%.

«Экономический отголосок этого конфликта распространится далеко за пределы Украины, — подчеркивает гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. — Пока очевидно, что двойной удар пандемии и войны нарушил цепочки поставок, усилил инфляционное давление и снизил ожидания роста производства и торговли».

Ухудшение глобальной экономической ситуации может привести не только к удорожанию продуктов питания, но и к общественным беспорядкам в бедных странах, добавляет интернет-ресурс американского телеканала CNBC .

В Европе последствия войны в Украине уже сегодня тормозят экономическое развитие, подчеркивает Яри Штэн, главный европейский экономист Goldman Sachs. По его словам, экономика еврозоны замедляется довольно быстро из-за «намного более высокой инфляции, которая начинает влиять на доходы и потребление». Кроме того, чувствуется влияние, которое оказывают на производителей цены на энергоносители и сбои в цепочках снабжения.

Под угрозой глобальная продовольственная безопасность, предупреждают аналитики. Ведь Украина и Россия принадлежат к небольшой группе глобальных «житниц» — крупных производителей пищевых продуктов, и играют крайне важную роль не только как экспортеры основных продуктов питания, но и как одни из основных поставщиков удобрений.

«Существует шесть житниц, которые вместе поставляют примерно 60-70% всех сельскохозяйственных товаров в мире, — подсчитывает Николас Денис, партнер консалтинговой компании McKinsey. — На украинско-российский регион приходится около 30% мирового экспорта пшеницы и 65% [экспорта] подсолнечника; при том, что эти рынки становятся все более тесными и взаимосвязанными, [даже] незначительный сбой в поставках оказывает определенное влияние на цены».

Безусловно, глубина влияния на мировую экономику будет зависеть от того, как долго будет длиться война и от масштаба разрушений, которые она повлечет за собой. Но прогнозы, к сожалению, неутешительны. Несмотря на международные санкции против жизненно важных секторов экономики России, нет никаких признаков того, что это государство в ближайшее время готово уступить. По мнению аналитиков, санкции вряд ли удержат российского диктатора Владимира Путина от реализации его намерений в отношении Украины.

На фоне удара, который агрессия России нанесла по мировому экономическому порядку, широкое обсуждение получил еще один вопрос: забьет ли этот конфликт гвоздь в гроб глобализации, пишет саудовская англоязычная газета Arab News . Как привыкли считать на Западе, глобализация является краеугольным камнем международного порядка, основанного на правилах. В глобализированном мире страны не вступают в войну, поскольку связаны торговыми и финансовыми связями; для них глобализация не только предотвращает конфликты, но и создает среду сотрудничества и мира, считают сторонники этой идеи.

Некоторые из них предполагают, что война в Украине нанесет серьезный удар по глобализации. Так, Пол Кругман, лауреат Нобелевской премии и колумнист американской газеты The New York Times, видит причину для беспокойства из-за «экономического повторения 1914 года — года, который завершил то, что некоторые экономисты называют первой волной глобализации». Он прогнозирует очередную волну деглобализации.

Еще до начала войны в Украине США и Китай работали над поддержкой отечественных производителей и уменьшением зависимости собственных экономик от иностранных товаров. Теперь пандемия коронавируса и агрессия России могут стать для инвесторов и компаний уроком о том, что низкая стоимость и эффективность не способны конкурировать с надежностью и безопасностью.

Впрочем, сторонники глобализации убеждены, что нынешние процессы не ее конец, а лишь перестройка под новый порядок. Они утверждают, что взаимосвязанный мир никогда не вернется к фрагментированным экономическим блокам прошлого, поскольку экономические выгоды глобализации – незаменимы.

Как бы то ни было, мы видим рассвет новой эры и трансформации, резюмирует издание. Эта трансформация, вызванная влиянием двух основных разрушительных событий нашего времени — пандемии и войны в Европе, переориентирует мировую экономику и приведет к новому экономическому порядку.

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