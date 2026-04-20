Анализируя войну в Украине, адмирал Бауэр говорит о семи уроках сохранения мира и подчеркивает: готовность к войне — это не провокация, а единственный надежный инструмент сдерживания (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

Роб Бауэр, в недавнем прошлом высокопоставленный чиновник НАТО, размышляет о том, как война изменила Украину, а как Россию, и к чему эти изменения могут привести.

С адмиралом Робом Бауэром, который до января 2025 года возглавлял Военный комитет НАТО и был главным военным советником генерального секретаря Альянса, NV встречается в канун Киевского форума по безопасности, который проводится при поддержке фонда Арсения Яценюка в апреле. На форуме Бауэр презентует украинский перевод своей книги Хочешь мира — готовься к войне. План обороны Европы, которую написал в соавторстве с коммуникационщицей Элеонорой Расселл.

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Главная идея книги та же, что Бауэр отстаивал на протяжении всей каденции в НАТО: мир больше нельзя считать чем-то гарантированным.

Анализируя войну в Украине, он говорит о семи уроках сохранения мира и подчеркивает: готовность к войне — это не провокация, а единственный надежный инструмент сдерживания. Более того, ответственность за защиту свободы лежит не только на тех, кто в форме, — она касается каждого гражданина нынешних демократий.

Бауэр дал интервью NV.