Шольц заявил, что тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть войну против Украины 20 октября, 13:36 Шольц заявил, что тактика России в войне против Украины только сплотила Запад (Фото:Lisi Niesner/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал массированные удары РФ ракетами и дронами-камикадзе по объектам критической инфраструктуры Украины «тактикой выжженной земли» и заявил, что она не поможет России выиграть войну.

«Мы не позволим, чтобы последняя эскалация Москвы осталась без ответа. Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она лишь укрепит единство и решимость Украины и ее партнеров», — сказал он во время выступления в немецком парламенте в четверг, 20 октября, пишет Reuters.

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Шольц добавил, что российский диктатор Владимир Путин использует энергию и голод как оружие, но ему не удалось сломить единство Запада.

«Вся ложь и пропаганда, разговоры о „спецоперациях“ и быстрых победах — все это было лишь фасадом, как потемкинская деревня», — резюмировал немецкий канцлер.

Последнюю десять дней целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

19 октября войска РФ продолжили массированные атаки на украинские города. Силам ПВО удалось сбить четыре вражеские ракеты и восемь дронов-камикадзе.



20 октября по всей Украине возможны веерные отключения света. Украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00.