Страны ОДКБ не поддерживают Россию в войне против Украины — разведка
Россия уничтожает украинские города (Фото:Chingis Kondarov/Reuters)
Государства-члены Организации договора коллективной безопасности не поддерживают Россию в войне против Украины, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
По данным ведомства, участники ОДКБ (куда входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) не хотят принимать решение о проведении миротворческих операций вне своих стран, в том числе на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР».
«В то же время члены ОДКБ могут рассмотреть возможность ограниченного развертывания национальных контингентов на территории России или Беларуси. Но только после официального заявления по нападению Украины на их территорию», — добавили в ГУР.
В украинской разведки подчеркнули, что на данный момент все страны-участники ОДКБ (кроме РФ и Беларуси) придерживаются нейтралитета в вопросе российского вторжения. Ни одна из них не признала аннексию Крыма и независимость «ДНР"/"ЛНР».
Россия напала на Украину 24 февраля. 27 апреля — 63-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация отмечалась в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Оккупанты обстреливают города регионов, власти призывают жителей населенных пунктов эвакуироваться. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
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