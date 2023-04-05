Страны НАТО будут соревноваться за поставку оружия Украине — Резников 5 апреля, 15:36 Танки Leopard 2, которые Норвегия передала Украине (Фото:forsvaret.no)

Министр обороны Алексей Резников в интервью NV спрогнозировал, что страны НАТО будут соревноваться за поставку оружия Украине и объяснил, почему.

«После этой войны мы точно будем в структурах безопасности Европы, не останемся одни», — заверил Резников NV.

По словам министра, овладение украинскими военными разного современного оружия и умение применить его в реальном бою — это «козырь» Украины.

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«Умение применить это оружие против реального врага НАТО – Российской Федерации, а РФ признана таким врагом стратегией НАТО в Мадриде на 10 следующих лет – это наше ключевое преимущество, ведь мы единственная страна в мире, которая имеет боевой опыт, как сдерживать и побеждать россиян», – подчеркнул он.

Также Резников отметил, что Украина достигает взаимосовместимости оружия партнеров.

«Поэтому страны НАТО будут заинтересованы наполнять нас теми или иными системами, а ВПК стран НАТО будет конкурировать и соревноваться, кто из них будет основным поставщиком этого оружия, его обеспечения, ремонта, обслуживания. Для налогоплательщиков этих стран должен стать ключевым вопрос — чей боевой танк будет основным, чей боевой самолет будет основным, чья боевая артиллерия будет основной, чья снайперская винтовка, гранатомет, ПВО будут основными в использовании их Украиной для победы. Потому что это определит огромное производство будущего и, будем честными, прибыли», — убежден министр.

В конце марта глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что украинской армии не будут передавать дальнобойные ракеты ATACMS.

Глава Пентагона Ллойд Остин в конце марта заявлял, что Украине нужны бронетехника, ПВО и ракеты, тогда как самолеты не являются неотложной потребностью ВСУ.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не станут передавать самолеты Украине.

По мнению министра обороны Алексея Резникова, положительное решение по передаче авиации Украине – это вопрос одного-двух месяцев.