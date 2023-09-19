Страны G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения войны против Украины 19 сентября, 09:54 Главы МИД стран G7 выступили с совместным заявлением после встречи на полях Генассамблеи ООН (Фото:Посольство Украины в США/Facebook)

Главы МИД стран G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения войны против Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогами встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, пишет Reuters.

В заявлении, опубликованном МИД Японии, председательствующей в G7, говорится, что ожидают от Пекина добиваться немедленного, полного и безоговорочного вывода российских войск с территории Украины.

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Заявление было сделано в тот момент, когда главный дипломат Китая Ван И посещает Россию с четырехдневным визитом. Ожидается, что на встрече будет обсуждаться возможная поездка российского диктатора Владимира Путина в Пекин.

Министры стран G7 также приветствовали участие Китая во встрече в Джидде под руководством Украины и «еще раз призвали Китай поддержать справедливый и прочный мир, в том числе путем прямого диалога с Украиной».

Китай еще в феврале 2023 года обнародовал собственный «мирный план» для урегулирования войны в Украине. Он состоит из 12 пунктов, среди которых: прекращение огня, возобновление мирных переговоров, прекращение «односторонних санкций» против РФ, функционирование Черноморского зернового коридора, безопасность на АЭС и отказ от использования ядерного оружия. В то же время в этой «позиции Китая» нет требования о выводе войск РФ с территории Украины.

В конце июня китайский дипломат КНР при Европейском Союзе Фу Цун впервые намекнул, что Китай может поддержать устремления Украины к восстановлению своей территориальной целостности в границах 1991 года, включая оккупированный Россией Крым.

Представитель Пекина также принимал участие в саммите Формулы мира в Саудовской Аравии. Союзники Украины назвали присутствие Китая «конструктивным».



