Из-за войны России против Украины. Столтенберг созывает внеочередной саммит НАТО 15 марта, 19:41 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что созывает внеочередное саммит Альянса из-за войны России против Украины.

«Я созвал внеочередной cаммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО», — написал Столтенберг в Twitter.

Генсек добавил, что в это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе.

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