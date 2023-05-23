Старые модификации F-16 проигрывают российским Су-35 и МиГ-31, но это можно исправить — Рустамзаде 23 мая, 16:09 NV Премиум Бельгийский истребитель F-16 в Эстонии (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Авторитетный военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью NV рассказал о новых и старых модификациях самолетов F-16 и объяснил, что нужно Украине, чтобы получить господство в небе.

Рустамзаде объяснил NV, что F-16 — это самолет 1970−1980-х годов, и не все европейские страны своевременно эти самолеты модернизировали.

Только три страны в Европе покупали F-16, которые прошли новейшую модернизацию, — это Греция, Болгария и Словения, рассказал военный эксперт.

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