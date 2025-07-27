По словам Рубио, американский лидер четко очертил ожидания: он хочет увидеть конкретные действия со стороны Москвы (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Президент США Дональд Трамп недоволен отсутствием результатов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.



«Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась. Президент дал это ясно понять. Он теряет терпение», — сказал Рубио.

По словам Рубио, американский лидер четко очертил ожидания: он хочет увидеть конкретные действия со стороны Москвы по прекращению агрессии.

Трамп ранее выразил разочарование тем, что контакты с Путиным не дают результатов. Он предупредил о возможных жестких экономических мерах против РФ в случае промедления с мирными договоренностями.

Если Кремль не предпримет шагов в положенный срок, по словам Трампа, «России будет очень плохо».

Кроме того, временный представитель США при ООН Дороти Ши напомнила Москве, что Совет Безопасности уже более 100 дней назад принял резолюцию с призывом прекратить войну.