Трамп теряет терпение из-за безрезультатного диалога с Кремлем по войне РФ против Украины — Рубио
По словам Рубио, американский лидер четко очертил ожидания: он хочет увидеть конкретные действия со стороны Москвы (Фото: REUTERS/Phil Noble)
Президент США Дональд Трамп недоволен отсутствием результатов переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по завершению войны в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
«Это не его война, но он хочет, чтобы она закончилась. Президент дал это ясно понять. Он теряет терпение», — сказал Рубио.
По словам Рубио, американский лидер четко очертил ожидания: он хочет увидеть конкретные действия со стороны Москвы по прекращению агрессии.
Трамп ранее выразил разочарование тем, что контакты с Путиным не дают результатов. Он предупредил о возможных жестких экономических мерах против РФ в случае промедления с мирными договоренностями.
Если Кремль не предпримет шагов в положенный срок, по словам Трампа, «России будет очень плохо».
Кроме того, временный представитель США при ООН Дороти Ши напомнила Москве, что Совет Безопасности уже более 100 дней назад принял резолюцию с призывом прекратить войну.