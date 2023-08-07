Представитель США назвал переговоры в Джидде «хорошими и конструктивными» — Al Arabiya 7 августа, 13:23 Участники китайской, саудовской и американской делегаций на переговорах в Джидде, 6 августа 2023 года (Фото:Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

«Это была хорошая и конструктивная серия разговоров с рядом стран, которые собрались, чтобы обменяться мнениями и выстроить общий язык в поддержку справедливого и прочного мира в Украине, обсудить, как положить конец войне в Украине, и рассмотреть практические последствия войны России в Украине и во всем мире», — заявил американский чиновник.

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Он также выразил благодарность Вашингтона Эр-Рияду за проведение переговоров, сказав: «Мы рады, что более 40 стран приняли участие в переговорах и получили возможность услышать непосредственно от Украины о войне и обменяться мнениями».

Чиновник сообщил, что американскую делегацию на этих переговорах возглавлял госсекретарь США Джейк Салливан.

В двухдневном саммите в Джидде участвовали высокопоставленные чиновники и дипломаты из более 40 стран, в том числе члены БРИКС, Индия и Китай. Россию на этот саммит не пригласили.

По данным The Wall Street Journal, участники саммита в Саудовской Аравии по итогам переговоров достигли согласия относительно справедливых условий для прекращения войны России против Украины.

Издание отмечает, что после завершения саммита в Джидде дипломаты заявили, что центральные принципы международного права, такие как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины, должны быть главными в будущих мирных переговорах между Украиной и Россией.

Анонимный высокопоставленный европейский чиновник сказал, что в Джидде Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него. Также не было дискуссий из-за требования Украины полностью вывести российские войска со своей территории.

По данным издания, была достигнута договоренность о проведении детальной работы над глобальными последствиями войны, а большинство стран, включая Китай, были готовы встретиться снова в ближайшие недели. По словам анонимных собеседников, следующая встреча также должна пройти без России.

Переговоры в Саудовской Аравии стали следующим шагом после саммита политических советников в Копенгагене в июне.



Самая большая разница между встречами в Копенгагене и Джидде заключалась в посещаемости — более чем вдвое больше стран присутствовало на саммите в Джидде 5 августа, чем на саммите в Копенгагене.

Хотя дата третьей встречи не определена, было достигнуто согласие относительно двустороннего процесса продвижения мирных переговоров вперед. Далее Украина продолжит обсуждение условий мира с иностранными послами в Киеве.



В то же время, издание отметило, что Саудовская Аравия хочет предложить набор рабочих групп для конкретных вопросов, затронутых в украинском мирном плане, некоторые из которых касаются глобального влияния войны.