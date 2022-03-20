«Продвигают то, что могут сделать». США предупредили РФ о еще больших последствиях в случае применения химического оружия против Украины 20 марта, 16:44 Цей матеріал також доступний українською Линда Томас-Гринфилд (Фото:Mike Segar/Reuters)

Россию ждут еще большие последствия со стороны Соединенных Штатов, если страна-агрессор использует в ходе войны против Украины химическое оружие. Об этом заявила представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, пишет CNN.

По ее словам, то, что Штаты видят сейчас, — попытка РФ провести операцию «под чужим флагом». Об этом свидетельствуют пропагандистские нарративы и продвижение того, что «они, возможно, стремятся сделать», а также факт использования Россией химического оружия раньше.

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«Нам было понятно: если их эскалация достигнет такого уровня, мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают. Вы уже видели последствия наших действий против России и [российского диктатора Владимира] Путина, и они ощущают эти последствия. И они ощутят еще больше, если примут это неудачное решение применить химическое оружие», — заявила представитель США при ООН.

Британская разведка также сообщала, что РФ может провести спецоперацию «под чужим флагом», чтобы применить против Украины химическое или биологическое оружие, которая с высокой вероятностью будет сопровождаться мощной дезинформацией.

В Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

О подготовке Россией операции под «чужим флагом» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, российские чиновники фантазируют о несуществующем химическом оружии в Украине с «маниакальной одержимостью».

Президент Владимир Зеленский также опроверг фейки распропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. Он считает, что это может свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке и предупредил о жестком санкционном ответе, если это произойдет.

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