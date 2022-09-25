США предупредили Кремль о «катастрофических последствиях» в случае применения ядерного оружия против Украины — Салливан 25 сентября, 18:39 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

В случае применения Россией против Украины ядерного оружия ответ США и союзников будет решительным. Вашингтон предупредил Москву о «катастрофических последствиях».

Об этом советник американского президента Джейк Салливан заявил в эфире CBS.

По его словам, Штаты частным образом сообщили Кремлю о последствиях «на очень высоком уровне».

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«Мы публично так же четко и принципиально заявили, что США ответят, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии», — заявил Салливан.

Также советник Байдена сказал, что Белый дом не признает фейковые «референдумы» на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. США не изменят свое отношение к этим регионам, не замедлят и не прекратят поддержку Украины.

На вопрос о расширении Россией своего «ядерного зонта» над этими территориями, Салливан ответил, что Путин «размахивает ядерной картой» уже не в первый раз. В то же время он согласился, что диктатор не был таким «загнанным в угол, как сейчас».

По мнению Салливана, к вопросу возможного применения ядерного оружия впервые со времен Второй мировой войны нужно отнестись «смертельно серьезно».

21 сентября российский диктатор Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, подчеркнув, что на этот раз он не блефует.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на аннексированные через фейковые «референдумы» территории Украины в случае их закрепления в Конституции России.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что ядерные угрозы РФ — это проблема не только Украины, но и всего мира.



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