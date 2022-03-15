«Не позволим компенсировать потери». США предостерегли Китай от финансовой и военной помощи России 15 марта, 06:02 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс (Фото:Nicholas Kamm/Pool via REUTERS)

США предостерегли Китай от предоставления военной или финансовой помощи России после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.



«Мы очень четко проинформировали Пекин, что не будем в стороне. Мы не позволим ни одной стране компенсировать России ее потери», — сказал журналистам спикер Госдепа Нед Прайс после встречи советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с членом политбюро Компартии Китая Яном Цзечи.

Как пишет CNN, первый дипломат КНР заявил, что Пекин «жалеет о войне в Украине, но не будет предпринимать каких-либо попыток „запятнать“ Китай из-за его позиции». Цзечи сказал, что его страна продолжит содействовать мирным переговорам, и важно «выяснить исторический контекст украинской проблемы, понять суть ее происхождения и ответить на законную обеспокоенность всех сторон».

Ранее западный чиновник и американский дипломат сказали CNN, что, судя по данным США, Китай «продемонстрировал некоторую открытость к тому, чтобы оказать России военную и финансовую помощь». В то же время американские чиновники, знакомые с разведданными, заявили телеканалу, что пока неизвестно, планирует ли КНР это сделать.

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Financial Times сообщает, что, по данным США, страна-агрессор попросила у Китая ракеты, беспилотники и бронетехнику, а Китай «ответил положительно».

Советник президента США Джейк Салливан предупредил Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций из-за войны против Украины. Он рассказал: по данным Штатов, «КНР фактически знала до того, как произошло вторжение в Украину о планах Владимира Путина», однако, вероятно, не понимала потенциальных масштабов происходящего.



Ранее американские СМИ заявили, что Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военное оборудование и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.



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