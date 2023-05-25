Для борьбы с шахедами. Военный эксперт рассказал о гибриде беспилотника и зенитной ракеты, который США собираются поставлять Украине 25 мая, 17:29 Поврежденный обломками шахеда жилой дом в Киеве, 8 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский рассказал о гибриде беспилотника и зенитной ракеты, который США собираются поставлять Украине для борьбы с иранскими дронами.

«В одном из пакетов военной помощи, который, кажется, объявлялся на 1,2 миллиарда долларов, помощь, которая будет на изготовление нового оружия, там был интересный момент о боеприпасах для борьбы с дронами-камикадзе. Если перебирать все возможные и имеющиеся варианты, то там есть только один, что американцы где-то осенью будут поставлять нам свои дроны-камикадзе с реактивным двигателем, чтобы мы таранили ими Shahed», — рассказал Киричевский в эфире Radio NV.

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Военный эксперт назвал это оружие «гибридом беспилотника и зенитной ракеты», отметив, что оно дешевле и проще в изготовлении.

«Представьте, какой еще будет фурор, если эта американская штука с дронами-камикадзе, которые будут уничтожать эти иранские дроны-камикадзе, заработает. Вот это будет действительно, если уж выражаться такими циничными категориями, лучший рекламный проспект», — добавил он.

С начала мая Россия усилила атаки ракетами и беспилотниками по мирным украинским городам.

В ночь на 23 мая ПВО на разных направлениях сбила ночью шесть дронов Shahed и два разведывательных беспилотника Мерлин.

В ночь на 22 мая Россия атаковала Украину 20 дронами-камикадзе Shahed-136/131 и 16 крылатыми ракетами Х-101/Х-555. Силы противовоздушной обороны сбили все беспилотники и четыре ракеты.