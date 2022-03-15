«Позаботимся, чтобы было оружие». США предоставят Украине деньги, продукты и ждут беженцев — Байден 15 марта, 00:55 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США позаботятся о том, чтобы у Украины было вооружение для защиты от российских войск. Об этом заявил американский президент Джо Байден во вторник, 15 марта.

Он написал в Twitter, что Вашингтон предоставит Киеву деньги, продукты и другую помощь, чтобы спасти жизнь украинцев.

«Мы будем встречать украинских беженцев с распростертыми объятиями», — заявил Байден.

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

12 марта Байден поручил выделить военную помощь Украине на сумму еще $200 млн.



15 марта — 20-е сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются. Оккупанты осуществляют авиа- и ракетные удары по населенным пунктам и жилым домам, что привело к значительным жертвам среди гражданского населения и масштабным разрушениям.

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