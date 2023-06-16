США предоставляют Украине гуманитарной помощи еще на $205 миллионов

16 июня, 17:58
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Энтони Блинкен заявил о пакете гуманитарной помощи для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Энтони Блинкен заявил о пакете гуманитарной помощи для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

США предоставляют Украине гуманитарной помощи еще на $205 миллионов

«Соединенные Штаты предоставляют дополнительно 205 миллионов долларов гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволяет нашим гуманитарным партнерам поддерживать миллионы украинцев, перемещенных в Украине и во всем регион», — заявил на свое странице в Twitter госсекретарь Энтони Блинкен.

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На сайте Госдепартамента США уточняется, что гуманитарная помощь США включает продукты питания, питьевую воду, услуги по защите, образование, средства к существованию, юридическую помощь, доступное жилье, здравоохранение и многое другое через международных и неправительственных партнеров.

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«С начала российского вторжения более шести миллионов беженцев покинули страну и более пяти миллионов стали внутренне перемещенными лицами внутри Украины. Атаки России на территории Украины затронули еще миллионы украинцев», — говорится в сообщении.

В Госдепе США напомнили, что общая гуманитарная помощь Украине в 2023 финансовом году превысила $605 млн, а с февраля 2022 года США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на сумму более $2,1 млрд.

«Мы по-прежнему призываем к немедленному прекращению агрессивной войны России и к тому, чтобы Россия способствовала беспрепятственному доступу к поставщикам гуманитарной помощи в Украине и безопасному проходу для тех, кто стремится перебраться в более безопасные районы», заявили такдже в Госдепартаменте.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Госдеп США Гуманитарная помощь Украина-США Война в Украине Российско-украинская война Энтони Блинкен Война России против Украины

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