Боятся ударов по территории РФ. США отказываются поставлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь затягивания войны — Politico
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Несмотря на просьбы украинской власти, США не снабжают Украину реактивными системами залпового огня большой дальности, потому что боятся эскалации, сообщает Politico.
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Три человека, которые знакомы с этим вопросом, заявили изданию, что украинцы обеспокоены тем, что Белый дом сдерживается от поставок из-за опасений, что это оружие может быть использовано для нанесения ударов по территории России, тем самым расширяя и затягивая конфликт.
«В Рамштайне была динамика по этому вопросу, но, похоже, она утихла», — сказал один из сотрудников Конгресса, знакомый с ходом обсуждений.
По словам этого сотрудника, «в Киеве определенно нарастает разочарование» по поводу этих новых оговорок в отношении военной помощи.
Сотрудник администрации Байдена, попросивший сохранить анонимность, сказал изданию, что две страны продолжают «активно обсуждать» это оружие. Однако, даже с учетом военной помощи в размере $3,8 млрд, которую США направили Украине после вторжения России, не все, что Киев просит, может быть отправлено быстро.
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