США могут выделить Украине дополнительную помощь на $500 млн — Bloomberg 30 марта, 03:39 Цей матеріал також доступний українською США могут увеличить помощь Украине (Фото:Посольство США в Украине via Facebook)

Американские власти рассматривают возможность предоставления Украине дополнительной помощи на сумму $500 млн и подталкивают европейских союзников, чтобы они также увеличили помощь стране.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам одного из собеседников агентства, украинцы могли бы использовать эти деньги для поддержки государственных служб, гуманитарной помощи или военных целей.

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Источники Bloomberg рассказали, что чиновники в правительствах нескольких стран — членов НАТО, включая США и Великобританию, скептически относятся к недавним заявлениям России о том, что она свернет наступление на Киев, и призвали усилить поддержку Украины.

Среда, 30 марта — 35-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В Турции 29 марта прошли переговоры делегаций Украины и России. После их завершения украинская делегация сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Глава переговорной группы Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совета Безопасности ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в отдельном пункте договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно Крыма и Севастополя.



В минобороны страны-агрессора после переговоров заявили, что Россия якобы решила «кардинально сократить боевые действия» на киевском и черниговском направлениях. Российская делегация утверждает, что изучит предложения Украины и представит «встречные».

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