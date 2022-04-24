США объявят о новой помощи Украине в ближайшее время — Белый дом 24 апреля, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Белый дом снова готовится предоставить помощь Украине (Фото:Michael Schofield/Unsplash)

США объявят о новой помощи Украине на фоне полномасштабного вторжения России на предстоящей неделе, сообщил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

«Мы объявляем о поставках, которые предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы практически каждый день, а если не каждый день, то каждую неделю, и у нас будет больше информации об этом на предстоящей неделе», — отметил он в программе NBC.

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По словам Файнера, США продолжают рассматривать «дополнительные шаги», когда речь идет о наказании Кремля за его неспровоцированное вторжение в Украину.

«Я думаю, мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы предпринять, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает на территории Украины», — резюмировал представитель Белого дома.

Президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на 800 млн долларов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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