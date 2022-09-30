В Сенате США призвали передать Украине танки

30 сентября, 01:11
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Сенатор Линдси Грэм (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Сенатор Линдси Грэм (Фото:Greg Nash/Pool via REUTERS)

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в следующие пакеты военной помощи США Украине должны входить танки.

Во время брифинга в четверг, 29 сентября, Грэм сказал, что США должны поставить Украине танки. Он отметил, что военная помощь Киеву становится все более мощной, и выразил надежду, что в ближайшее время «мы сможем что-то сделать, чтобы украинские силы получили больше современных танков».

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29 сентября делегация Верховной Рады встретилась в США с Линдси Грэмом и обсудила в том числе проект резолюции о том, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины США будут считать это аналогом нападения на страны НАТО.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS призвал США показать европейским странам пример и передать украинским военным танки.

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28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.

29 сентября Сенат США принял законопроект о финансировании правительства, который в том числе предусматривает выделение около 12 млрд долларов Украине.

https://www.youtube.com/embed/qe_SM7n69SE
Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Танки Конгресс США Военная помощь Сенат США Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины

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