Около 1000 танков и более 50 вертолетов. СNN озвучило данные Пентагона о потерях российской армии в Украине

26 мая, 20:05
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Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Российские войска потеряли в Украине около 1000 танков, сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника в Минобороны США.

Война России против Украины — главные события 26 мая

По его данным, войска РФ потеряли за время войны против Украины:

  • около 1000 танков;
  • более 350 артиллерийских орудий;
  • почти 30 истребителей-бомбардировщиков;
  • более 50 вертолетов.
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«Они вложили в эту борьбу очень много своей техники и своего личного состава, и украинцы понесли потери, и россияне понесли потери», — сказал он.

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Несмотря на все эти потери, США считают, что РФ по-прежнему обладает «большей частью своих возможностей», добавил чиновник.

«У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это», — добавил чиновник.

По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 29,6 тысяч своих солдат, 1315 танков, 617 артсистем, 206 самолетов и 170 вертолетов.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Пентагон Война в Украине российские потери

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