Около 1000 танков и более 50 вертолетов. СNN озвучило данные Пентагона о потерях российской армии в Украине
Российская техника (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)
Российские войска потеряли в Украине около 1000 танков, сообщает СNN со ссылкой на неназванного чиновника в Минобороны США.
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По его данным, войска РФ потеряли за время войны против Украины:
- около 1000 танков;
- более 350 артиллерийских орудий;
- почти 30 истребителей-бомбардировщиков;
- более 50 вертолетов.
«Они вложили в эту борьбу очень много своей техники и своего личного состава, и украинцы понесли потери, и россияне понесли потери», — сказал он.
Несмотря на все эти потери, США считают, что РФ по-прежнему обладает «большей частью своих возможностей», добавил чиновник.
«У россиян здесь действительно есть превосходство по количеству средств, которые они могут применить в этой борьбе, людей, техники и оружия, и мы просто должны учитывать это», — добавил чиновник.
По данным Генштаба, РФ потеряла в Украине около 29,6 тысяч своих солдат, 1315 танков, 617 артсистем, 206 самолетов и 170 вертолетов.
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