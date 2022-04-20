Горстка «ястребов». Bloomberg узнал, с кем Путин принимал решение о вторжении в Украину 20 апреля, 17:54 Цей матеріал також доступний українською Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российский диктатор Владимир Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину в окружении небольшой группы «ястребов», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

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По словам собеседников агентства, за несколько недель до начала полномасштабной войны и так узкий круг советников Путина еще больше сузился.



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«Решение о вторжении было принято Путиным и группкой „ястребов“, среди которых — министр обороны Сергей Шойгу, начальник генштаба Валерий Герасимов и секретарь совета безопасности России Николай Патрушев», — пишет Bloomberg.

По информации агентства, все больше высокопоставленных чиновников Кремля подвергают сомнению решение Путина развязать войну против Украины. Они считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, которая отбросит страну на годы назад. По словам источников Bloomberg, российский диктатор все больше и больше полагается на сужающийся круг «ястребов» и отвергает попытки других официальных лиц предупредить его о пагубных экономических и политических последствиях.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги после переговоров с Путиным заявил, что российский диктатор сейчас не хочет прекращать войну и встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«В телефонном разговоре я объяснил ему, что звоню поговорить о мире. Я спросил его: „Когда вы планируете увидеться с Зеленским? Только вы вдвоем можете это остановить“. Он ответил: „Пока еще не время“. Я предложил: „Объявите о прекращении огня“. Он снова за свое: „Нет, пока не время“», — рассказал Драги.

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