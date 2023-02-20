«Мирный план» Китая может включать призывы не поставлять оружие Украине — Bloomberg 20 февраля, 20:46 Флаг Китая (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

«Мирный план» Китая по полномасштабной войне России против Украины может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в понедельник, 20 февраля.

Подробности «мирного предложения» Китая еще не были опубликованы, но государственный советник КНР Ван И утверждает, что оно включает призывы к уважению территориальной целостности, защите ядерных объектов и высказывания против биохимического оружия. 20 февраля Ван И прибыл в Москву, чтобы обсудить «мирный план».



Видео дня

Знакомые с планом неназванные европейские официальные лица сказали Bloomberg, что он, вероятно, также включает «призывы к прекращению огня и прекращению поставок оружия Украине». По их мнению, российский диктатор Путин может сделать похожее заявление во время выступления 21 февраля. Страна-агрессор также может предложить проект резолюции ООН в попытке конкурировать с резолюцией, поддержанной партнерами Украины, в которой Россию призывают вывести войска из Украины и прекратить военные действия.

Собеседники агентства заявили, что, хотя у плана Китая мало шансов на успех, союзники США обеспокоены тем, что он «может найти отклик в странах Глобального Юга и потенциально привлечь голоса в ООН».

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

Читайте также: Кулеба отреагировал на намерения Китая обнародовать план урегулирования для Украины и РФ

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».



Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что глава КНР Си Цзиньпин поручил правительству Китая наладить более тесные экономические связи с Россией. По данным источников, Китай хочет увеличить импорт российской нефти, расширить энергетическое сотрудничество и увеличить инвестиции в инфраструктуру РФ.



Позже в КНР подтвердили, что Пекин будет углублять «стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество» с российским режимом.



Во время видеопереговоров с Путиным 30 декабря глава КНР заявил, что Китай готов быть глобальным партнером страны-агрессора.

