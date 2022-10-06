«Разбросаны по отдалённым регионам РФ». Российские оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев — Зеленский
Россия также похищает украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Организации африканских стран.
«Они похищают людей. Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в Россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам России», — сказал он.
Зеленский отметил, что у многих депортированных украинцев оккупанты отобрали паспорта.
«Многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это — люди. Но для России это тоже ресурс», — отметил украинский президент.
Он также добавил, что Россия пытается превратить Украину в свою колонию.
Зеленский выразил уверенность, что Украина победит в этой войне.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.
Войска РФ организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан.
Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.
Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.