«Разбросаны по отдалённым регионам РФ». Российские оккупанты принудительно депортировали более 1,6 млн украинцев — Зеленский 6 октября, 12:29 Россия также похищает украинских детей (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия принудительно депортировала уже более 1,6 млн украинцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к Организации африканских стран.

«Они похищают людей. Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в Россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам России», — сказал он.

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Зеленский отметил, что у многих депортированных украинцев оккупанты отобрали паспорта.

«Многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это — люди. Но для России это тоже ресурс», — отметил украинский президент.

Он также добавил, что Россия пытается превратить Украину в свою колонию.

Зеленский выразил уверенность, что Украина победит в этой войне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до полномасштабного вторжения РФ планировала меры по фильтрации и депортации украинцев на захваченных территориях и использовала эти методы во время войны в Чечне.



Войска РФ организовали 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают украинских граждан.

Россия также принудительно вывозит детей, в том числе сирот, которых отдают на воспитание в российские семьи.





Издание The Independent сообщило, что российский диктатор Владимир Путин распорядился отправить в отдаленные уголки страны, в частности в Сибирь и за Полярный круг, почти 100 тысяч украинцев, которых насильственно вывезли на территорию России.