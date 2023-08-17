«Общее количество впечатляет». Специалист — о том, сколько боевых вертолетов ежегодно может производить Россия 17 августа, 16:07 Перед полномасштабным вторжением в Украину в армии РФ насчитывалось около 1,5 тыс. боевых вертолетов. Около 20% из них агрессор уже потерял (Фото:Reuters)

Военный эксперт рассказал NV, сколько боевых вертолетов есть на вооружении армии РФ и какой сейчас производственный потенциал в сфере вертолетостроения у врага.

По разным оценкам, на момент вторжения 24 февраля 2022 года у России было около 1,5 тыс. боевых вертолетов, приводит цифры в интервью NV Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

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«Конечно, их общее количество впечатляет, но сколько вертолетов россияне реально могут применить вдоль линии фронта или сосредоточить на отдельном участке — это отдельный вопрос», — считает специалист. И добавляет, что в эти 1,5 тыс. могут входить и старые модификации вертолетов, такие как Ми-8, Ми-24 или Ми-35.

Что касается производственного потенциала врага, то здесь точные цифры вряд ли удастся найти. Но, по словам специалиста, известно, что в прошлом году россияне могли производить к своим вертолетам 300 двигателей в год.

«Учитывая, что каждый вертолет имеет два двигателя и то, что такими двигателями оснащаются как боевые, так и транспортные вертолеты, а еще существуют экспортные обязательства и потребность в замене двигателей, уже находящихся в эксплуатации, — рассуждает Мельник в интервью NV, — то можно оценить производственные возможности в примерно сотню боевых вертолетов в год».

Напомним, с началом контрнаступательных действий ВСУ российские ударные вертолеты, в дополнение к плотно заминированной территории и вражеской артиллерии, стали одной из преград для быстрого продвижения украинских сил обороны на южном и восточном направлениях. Так, по данным британской разведки, в течение лета тактическая боевая авиация РФ осуществляла более 100 вылетов в день. Но из-за угрозы украинской ПВО эти полеты почти всегда осуществлялись над временно оккупированной территорией.

В то же время аналитики из Минобороны Великобритании считают, что даже несмотря на это, россиянам не удается получить решающих оперативных эффектов.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником о российских многоцелевых и ударных вертолетах читайте здесь.