Виктория Нуланд рассказала, сколько времени готовилось украинское контрнаступление 25 мая, 17:17 По словам Виктории Нуланд контрнаступление Украины готовили в течение четырех-пяти месяцев (Фото:Кадр видео Open Ukraine via YouTube)

Заместительница государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время 15-го ежегодного Киевского безопастностного форума сообщила, что контрнаступление Украины готовилось около пяти месяцев.

«Украина и победит, и будет процветающей. Это то, над чем мы сейчас работаем в Вашингтоне. В то время, как вы планируете контрнаступление, над которым мы вместе работаем 4−5 месяцев, мы начинаем обсуждать с представителями украинских властей, с нашими друзьями в Киеве, с гражданскими и военными будущее Украины», — сказала она.

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Заместительница госсекретаря добавила, что сейчас Соединенные Штаты помогают Украине выстроить безопасность и военную силу таким образом, чтобы они были достаточным сдерживающим фактором для России, чтобы она в будущем не смогла больше начать новую войну.

Кроме того, по ее словам, Украина имеет все, чтобы двигаться к членству в ЕС.

«Говоря об украинской экономике, речь идет не только о выживании, но и о процветании. Мы считаем, что Украина имеет все необходимое для того, чтобы двигаться к своему членству в Евросоюзе и играть существенную роль, чтобы не только процветать самим, но и направлять свои усилия для роста устойчивости и согласия всей Европы», — отметила Виктория Нуланд.

Украина, способна создавать рабочие места в IT-сфере и в сфере производства, а также обеспечить работой переселенцев и украинских защитников, которые после завершения войны вернется с фронта, сказала она.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. В частности, будет сформирован Совет безопасности КБФ и принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.

NV является официальным медиапартнером КБФ.