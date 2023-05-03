Игнат сообщил, сколько российских ракет и дронов атаковали критическую инфраструктуру Украины осенью и зимой 3 мая, 15:05 Жилой дом, поврежденный в результате российских ракетных обстрелов в Кривом Роге 16 декабря (Фото:ГСЧС Украины)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV назвал количество российских ракет и дронов, атаковавших критическую инфраструктуру Украины осенью и зимой.

«Мы потратили во время осенне-зимнего периода очень большое количество ракет, потому что атаковали нас 850 ракет и 850 дронов только внутри страны – не на линии фронта, а по объектам нашей критической инфраструктуры. Понятно, что не менее 1700 целей атаковали нашу инфраструктуру, сбито около полутора тысяч», — заявил Игнат в эфире Radio NV.

Видео дня

16 апреля Игнат заявлял, что весной Россия изменила тактику обстрелов Украины из-за нехватки ракет.

Читайте также: Алексей Мельник Почему РФ изменила тактику ракетных обстрелов Украины

Сейчас они преимущественно могут атаковать ракетами комплексов С-300, поэтому прежде всего от их обстрелов страдают южные, восточные и северные области.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, осенью Россия может усилить ракетные обстрелы, произведя новый запас ракет.

13 апреля в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно восемь тысяч таких ракет, преимущественно класса «земля-земля».