Игнат сообщил, сколько российских ракет и дронов атаковали критическую инфраструктуру Украины осенью и зимой

3 мая, 15:05
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Жилой дом, поврежденный в результате российских ракетных обстрелов в Кривом Роге 16 декабря (Фото:ГСЧС Украины)

Жилой дом, поврежденный в результате российских ракетных обстрелов в Кривом Роге 16 декабря (Фото:ГСЧС Украины)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью Radio NV назвал количество российских ракет и дронов, атаковавших критическую инфраструктуру Украины осенью и зимой.

«Мы потратили во время осенне-зимнего периода очень большое количество ракет, потому что атаковали нас 850 ракет и 850 дронов только внутри страны – не на линии фронта, а по объектам нашей критической инфраструктуры. Понятно, что не менее 1700 целей атаковали нашу инфраструктуру, сбито около полутора тысяч», — заявил Игнат в эфире Radio NV.

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https://www.youtube.com/watch?v=Rq4fCimAUyo

16 апреля Игнат заявлял, что весной Россия изменила тактику обстрелов Украины из-за нехватки ракет.

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Сейчас они преимущественно могут атаковать ракетами комплексов С-300, поэтому прежде всего от их обстрелов страдают южные, восточные и северные области.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, осенью Россия может усилить ракетные обстрелы, произведя новый запас ракет.

13 апреля в Генштабе ВСУ заявляли, что Россия планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, чтобы активизировать удары по Украине осенью.

С февраля 2022 года РФ потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия, использовав примерно восемь тысяч таких ракет, преимущественно класса «земля-земля».

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Ракетные удары Российские беспилотники Война в Украине Российско-украинская война Дроны Война России против Украины Юрий Игнат радио NV

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