Нардеп Костенко сравнил, сколько боеприпасов могут производить Россия и США 18 сентября, 19:54 155-мм артиллерийские снаряды (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV сравнил, сколько боеприпасов могут произвести Россия и США.

«Согласно разным данным, Россия возобновила [производство] и может в год производить до двух миллионов боеприпасов. Это очень много», — подчеркнул Костенко в эфире Radio NV.

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Нардеп добавил, что в США заявили, что смогут производить 100 тысяч боеприпасов в год только к 2025 году.

«Россияне уже сейчас могут делать. Они это возобновили, для нас это является большой проблемой. Потому что Европа и США не готовы сейчас в таких количествах выпускать боеприпасы, даже будучи на Мюнхенской конференции, [немецкий канцлер] Шольц говорил, что они только собираются запускать свои производства. И они гораздо дольше это делают, чем РФ. Сейчас, если я не ошибаюсь, США делают 30 тысяч боеприпасов в месяц. Поэтому это позволит им свои потребности перекрывать и, возможно, чем-то нам помогать», — объяснил он.

Костенко также отметил, что, несмотря на санкции, Россия возобновила довоенный уровень выпуска ракет Калибр, Кинжал, Х-55 и даже превысила его.

«Санкции работают, но плохо работают. И именно эти специфические вещи Россия через третьи фирмы, через третьи страны, через свои спецслужбы имеет возможность доставать. Это для них не является проблемой», — констатировал нардеп.

Также он рассказал, что есть информация, что Россия может ремонтировать 300 танков в год, тогда как до войны эта цифра составляла всего 200.

«Это ресурсная страна. Оружие у них не такое технологичное, как у наших партнеров. Но им они еще эффективно воюют, потому что все надеялись, что война будет высокотехнологичная, будут летать только ракеты, дроны, дистанционно управляемые танки будут ездить. Но война показала, что она почти ничем не отличается от войны Второй мировой — только большие калибры, более разрушительное оружие, а способы и методы где-то те же. Технологические виды вооружения занимают процентов тридцать», — подытожил Костенко.

12−13 сентября состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына. По данным СМИ, она была организована на фоне критической потребности России в новых поставках боеприпасов и снарядов — после истощения российской армии за более чем 18 месяцев войны в Украине. Белый дом заявлял, что Россия хочет купить «буквально миллионы» артиллерийских снарядов и ракет у Северной Кореи. В то время как Северной Корее, которая много лет находится под влиянием международных санкций из-за ее ядерной программы, «не хватает всего — начиная от наличных денег и еды до ракетной техники».

6 сентября в ГУР Минобороны сообщили, что российские оккупанты в месяц производят десятки крылатых ракет типа Калибр и меньшее количество ракет типа Искандер.

В июне представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов говорил, что Россия производит до 30 Калибров и несколько Искандеров в месяц.

Также в июне заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий сообщал, что Россия нарастила производство ракет Калибр и Х-101 в три-четыре раза.