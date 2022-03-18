Война в Украине. Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций ЕС против России 18 марта, 16:43 Цей матеріал також доступний українською Правительство Швейцарии наложило европейские санкции на 197 физических и 9 юридических лиц из РФ (Фото:Werni/Pixabay)

Швейцария присоединилась к четвертому пакету санкций Евросоюза против России из-за войны в Украине. Об этом сообщается в пресс-службе швейцарского правительства.

Отмечается, что 18 марта правительство Швейцарии приняло решение о введении новых санкций ЕС против России и уже наложило европейские санкции на 197 физических и 9 юридических лиц из РФ.

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«15 марта ЕС принял решение ввести дополнительные санкции против России в связи с продолжающимся военным вторжением России в Украину. Этот четвертый пакет санкций, в дополнение к вышеупомянутому списку санкций, который уже реализован, включает более широкие меры в отношении товаров, ограничения на операции с некоторыми государственными предприятиями и запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам или организациям», — добавили в пресс-службе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам и призвал их не оставаться нейтральными после нападения России на Украину.

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