«Когда придет время». Президент Швейцарии заявил о готовности поддержать переговоры о прекращении войны в Украине

5 июля, 11:00
Игнасио Кассис на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Фото:Michael Buholzer/Pool/Reuters)

Игнасио Кассис на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Фото:Michael Buholzer/Pool/Reuters)

Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны в Украине, когда придет время.

Об этом заявил президент страны Игнацио Кассис на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, пишет Интерфакс-Украина.

«Швейцария обеспечивает качественное посредничество, и конференция в Лугано является одним из таких примеров. Мы готовы продолжать в том же ключе, и высказываем готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время», — отметил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=pBu_JrGRt_4&t=3s

Кассис также подчеркнул, что Швейцария будет продолжать продвигать международное право и эффективную многосторонность, как «противоядие против применения силы».

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

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Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Переговоры с Россией Война России против Украины Конференция в Лугано

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