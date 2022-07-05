«Когда придет время». Президент Швейцарии заявил о готовности поддержать переговоры о прекращении войны в Украине 5 июля, 11:00 Игнасио Кассис на конференции по восстановлению Украины в Лугано (Фото:Michael Buholzer/Pool/Reuters)

Швейцария готова поддержать переговоры о прекращении войны в Украине, когда придет время.

Об этом заявил президент страны Игнацио Кассис на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано, пишет Интерфакс-Украина.

«Швейцария обеспечивает качественное посредничество, и конференция в Лугано является одним из таких примеров. Мы готовы продолжать в том же ключе, и высказываем готовность поддержать переговоры о прекращении войны, когда придет время», — отметил он.

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Кассис также подчеркнул, что Швейцария будет продолжать продвигать международное право и эффективную многосторонность, как «противоядие против применения силы».

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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