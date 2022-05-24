«Агрессия не принесет пользы РФ». Шольц заявил, что россияне «будут страдать» из-за развязанной Путиным войны 24 мая, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что россияне «будут страдать» из-за развязанной российским диктатором Владимиром Путиным войны против Украины.

Война России против Украины — главные события 24 мая

«Это жестокая агрессия и очень жестокая война. И попытка захватить территории соседней страны — это империалистический подход. Это то, что мы никогда не сможет принять», — сказал Шольц в интервью DW.

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Канцер добавил, что во время разговора с Путиным сказал, что российский диктатор должен прекратить войну и агрессия «никогда не принесет пользы» России.

Шольц также подчеркнул, что санкции уже сейчас сильно влияют на российскую экономику, а в будущем отбросят страну-агрессора в экономическом развитии «на десятилетия назад».

«Они будут страдать и уже страдают, и чтобы прекратить это, Путин должен остановить войну», — отметил Шольц.

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