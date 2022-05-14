«Не продиктованный мир». Прекратить введение санкций против России можно только при заключении договора с Украиной — Шольц 14 мая, 12:48 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции против России могут прекратить вводить только при условии заключения соглашения с Украиной, которое не должно предусматривать «продиктованный» мир.

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Об этом он сказал в интервью t-online.

Шольц заверил, что к тому времени Берлин вместе с другими странами продолжат вводить против РФ более жесткие санкции и поставлять Украине больше вооружение.

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«Наша цель состоит в том, чтобы попытка российского вторжения провалилась. Это ориентир для наших действий», – заявил он.

Канцлер добавил: санкционные ограничения имеют «очень значительное влияние», в результате чего страдает российская экономика, а возможности для развития значительно ухудшаются.

Также после первого за время полномасштабного российского вторжения разговора с Владимиром Путиным Шольц заявил, что не видит никаких изменений во взглядах диктатора. По его словам, в результате развязанной Россией войны «на карту поставлен голод», поскольку она влияет на глобальные поставки продовольствия.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции против РФ нельзя отменять до полного освобождения Украины. В конце марта премьер-министр Борис Джонсон говорил, что этого нельзя делать даже в случае прекращения огня.



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