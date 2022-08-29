Шольц предложил создать совместную систему ПВО в Европе

29 августа, 22:46
Поделиться:
Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 29 августа, призвал после окончания войны в Украине разработать новую общую европейскую систему противовоздушной обороны.

Свое мнение он высказал во время выступления в Карловом университете в Праге, сообщает Суспільне.

По словам Шольца, Евросоюзу стоит разработать совместные системы вооружений, на которых могли бы обучаться все военнослужащие стран — членов. Он сказал, что Германия в ближайшие годы будет вкладывать большие суммы в свою ПВО, а ее возможности также можно будет использовать в рамках НАТО.

Видео дня

Читайте также:

«Германия также разработает будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы наши европейские соседи, такие как поляки, если они заинтересованы, страны Балтии, Нидерланды, Чехия, Словакия или наши скандинавские партнеры [могли быть ее частью]», — заявил он.

Канцлер ФРГ считает, что такая система ПВО будет более дешевой и эффективной, чем если каждая европейская страна по отдельности будет создавать свою дорогую и сложную ПВО.

Читайте также:
Уроки Сталина 80 лет спустя? Как рушится военная стратегия Путина

«Это также было бы преимуществом для безопасности Европы и отличным примером того, что мы имеем в виду, когда говорим об укреплении европейской опоры НАТО», — добавил Шольц.

Командующий ВВС Германии Инго Герхартц поддержал идею Шольца и сказал, что речь может идти о покупке израильской системы Arrow 3. По его словам, первую такую систему могут ввести в эксплуатацию в 2025 году, пишет Bild.

Читайте также:
Выйти на новый уровень. Как проходят за границей интенсивные тренинги для тысяч украинских военных — западные СМИ
https://www.youtube.com/embed/n9oUR7SFukc
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Евросоюз Германия ПВО Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X