Шольц предложил создать совместную систему ПВО в Европе
Олаф Шольц рядом с зенитной установкой Gepard (Фото:Axel Heimken/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Олаф Шольц в понедельник, 29 августа, призвал после окончания войны в Украине разработать новую общую европейскую систему противовоздушной обороны.
Свое мнение он высказал во время выступления в Карловом университете в Праге, сообщает Суспільне.
По словам Шольца, Евросоюзу стоит разработать совместные системы вооружений, на которых могли бы обучаться все военнослужащие стран — членов. Он сказал, что Германия в ближайшие годы будет вкладывать большие суммы в свою ПВО, а ее возможности также можно будет использовать в рамках НАТО.
«Германия также разработает будущую противовоздушную оборону таким образом, чтобы наши европейские соседи, такие как поляки, если они заинтересованы, страны Балтии, Нидерланды, Чехия, Словакия или наши скандинавские партнеры [могли быть ее частью]», — заявил он.
Канцлер ФРГ считает, что такая система ПВО будет более дешевой и эффективной, чем если каждая европейская страна по отдельности будет создавать свою дорогую и сложную ПВО.
«Это также было бы преимуществом для безопасности Европы и отличным примером того, что мы имеем в виду, когда говорим об укреплении европейской опоры НАТО», — добавил Шольц.
Командующий ВВС Германии Инго Герхартц поддержал идею Шольца и сказал, что речь может идти о покупке израильской системы Arrow 3. По его словам, первую такую систему могут ввести в эксплуатацию в 2025 году, пишет Bild.
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