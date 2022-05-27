«Путину не может сойти с рук война». Шольц поддержал отправку оружия в зону боевых действий 27 мая, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не должна «сойти с рук» война, поэтому Берлин должен передать оружие Киеву. Об этом сообщает Spiegel.

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«Совершенно ясно: Путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война», — сказал канцлер.

Шольц добавил: поэтому существуют жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

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«И, следовательно, также доставка оружия в ​​​​зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика», — подчеркнул канцлер.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на источник сообщало, что процесс передачи Украине вооружения, обещанного Германией, затягивался из-за якобы недоразумений между правительствами стран.

На фоне критики в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за его неоднозначной позиции Бундестаг 26 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине. Шольц заверил, что ФРГ продолжит предоставлять Украине вооружение для борьбы в войне, развязанной Россией.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник считает, что Шольц «намеренно затягивает» поставки обещанного тяжелого вооружения для ВСУ. По его словам, еще в апреле во время переговоров на авиабазе Рамштайн было принято решение о передаче Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard и другой техники, но этого не сделали. 20 мая министерша обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что в июле Украина может получить первые 15 Gepard.

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