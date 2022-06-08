Ложь страны-агрессора. Лавров заявил, что «спецоперация в Украине достигает поставленных задач» 8 июня, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Сергей Лавров утверждает, что война России против Украины идет по плану (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что «спецоперация в Украине достигает поставленных задач».

Об этом он сказал после встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

«Рассказал о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач», — сказал Лавров.

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Он также заявил, что войска РФ якобы уделяют внимание «минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения и для военнослужащих ВС РФ», а также боевиков «ДНР» и «ЛНР».

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 июня — 105-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери. С начала войны против Украины ВСУ ликвидировали уже 31,5 тысяч оккупантов и уничтожили более 9300 единиц техники.

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