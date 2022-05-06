Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на ракетные обстрелы Киева во время визита Гутерриша 6 мая, 11:11 Цей матеріал також доступний українською Кислица заявил, что Совбез ООН создает атмосферу безнаказанности (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на ракетные обстрелы Киева во время визита генсека организации Антониу Гутерриша.

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«Совет Безопасности никак не отреагировал на эту умышленную атаку. Таким образом бездействие Совбеза, способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжает раздражать международное сообщество, подрывать его авторитет и создавать атмосферу безнаказанности», — сказал он на заседании, пишет Укринформ.

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По словам дипломата, в зале заседаний «присутствует кровавый след и приторный запах от разложения тел женщин, мужчин и детей, которые оставляет за собой рашистский посланник».

Кислица напомнил, что Россия уже выпустила по Украине около 2000 ракет, большинство из которых поразило гражданское население, а не военную инфраструктуру.

«Нас хотят сломать, но единственное, что в конце концов сломается, — это Россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать», — резюмировал он.

Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. В результате попадания были разрушены первые этажи 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич, еще десять человек пострадали.



Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет. Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован случившимся.

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