Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на ракетные обстрелы Киева во время визита Гутерриша

6 мая, 11:11
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Кислица заявил, что Совбез ООН создает атмосферу безнаказанности (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Кислица заявил, что Совбез ООН создает атмосферу безнаказанности (Фото:David 'Dee' Delgado/Reuters)

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица раскритиковал Совбез ООН за отсутствие реакции на ракетные обстрелы Киева во время визита генсека организации Антониу Гутерриша.

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«Совет Безопасности никак не отреагировал на эту умышленную атаку. Таким образом бездействие Совбеза, способность лишь выражать глубокую обеспокоенность продолжает раздражать международное сообщество, подрывать его авторитет и создавать атмосферу безнаказанности», — сказал он на заседании, пишет Укринформ.

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По словам дипломата, в зале заседаний «присутствует кровавый след и приторный запах от разложения тел женщин, мужчин и детей, которые оставляет за собой рашистский посланник».

Кислица напомнил, что Россия уже выпустила по Украине около 2000 ракет, большинство из которых поразило гражданское население, а не военную инфраструктуру.

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«Нас хотят сломать, но единственное, что в конце концов сломается, — это Россия и ее способность вторгаться, бомбить, убивать, грабить и насиловать», — резюмировал он.

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Вечером 28 апреля Россия нанесла ракетные удары по Киеву. В результате попадания были разрушены первые этажи 25-этажного жилого дома в Шевченковском районе. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич, еще десять человек пострадали.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия выпустила по Киеву пять ракет. Удары были нанесены во время визита генсека ООН Антониу Гутерриша в украинскую столицу. Он заявил, что шокирован случившимся.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Совбез ООН Ракетные удары Сергей Кислица Антонио Гутерриш Война России против Украины

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